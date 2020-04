El mundo del fútbol saluda a Claudio Bravo por su cumpleaños Nº 37

Colo-Colo club donde se formó el arquero fue uno de los que dejó un caluroso mensaje al bicampeón de América con la Roja.

Este lunes 13 de abril es un día especial para Claudio Bravo, pues el portero del Manchester City y de la selección chilena cumple 37 años.

La fecha no dejó indiferente al mundo del fútbol y el golero nacional recibió diversos saludos por la celebración de su cumpleaños, donde destacó el de Colo-Colo, club en el que se formó el criollo.

"'TAPÓ BRAVO, TAPÓ BRAVO, TAPÓ BRAVO' Un día como hoy, pero de 1983, nació uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno y que comenzó a forjar su carrera en los pastos del Monumental ¡Feliz cumpleaños Claudio Bravo! Mucho éxito y bendiciones", fue el saludo del Cacique en redes sociales.

El ex capitán de la Roja agradeció el mensaje y respondió: "Muchas gracias por el saludo aún tengo frescos en mi memoria todos los días de entrenamientos y sacrificios en esos pastos. Abrazo grande y mis mejores deseos siempre estarán hacia todo el pueblo colocolino".

En tanto, el Manchester City y la cuenta oficial de las ligas inglesa y española, además de las redes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA también saludaron al cancerbero.

"Bicampeón de la Copa América, campeón del mundial de clubes y mejor arquero de la Copa Confederaciones 2017. El muro de La Roja ¡Feliz cumpleaños, Claudio Bravo!", fue el mensaje de la FIFA.

Minutos después, el nacido en Buin replicó señalando: "Muchas gracias por el saludo y el reconocimiento. See you soon".

