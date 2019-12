El Milan confirmó oficialmente el regreso del Zlatan Ibrahimovic

El AC Milan informó este viernes que el delantero Zlatan Ibrahimovic volverá a jugar en el club italiano, por lo menos hasta final de la presente temporada.

El club informó que llegó a un completo acuerdo con el atacante sueco, que inicialmente jugará hasta mediados de 2020, pero cuyo vínculo podría extenderse por otros 12 meses.

Ibrahimovic, procedente de Los Angeles Galaxy de la MLS, jugó entre las temporadas 2010-2011 y 2011-2012 en el AC Milan, marcando 56 goles en 85 partidos disputados.

Asimismo, fue clave para la obtención el 18 ° Scudetto de la institución y la Supercopa italiana el año 2011.

Tras confirmarse su regreso al elenco italiano, Zlatan afirmó que "regreso a un club que respeto enormemente y a una ciudad que amo", agregando que "lucharé con mis compañeros para cambiar el curso de esta temporada y haré todo lo posible para lograr nuestros objetivos".

brahimovic llegará a Milán el jueves 2 de enero para realizarse los exámenes médicos de rigor, para luego firmar su contrato y unirse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros.

