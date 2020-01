El mensaje de Pablo Aránguiz a Carabineros: ¿Algún día pagarán como se debe?

El nuevo refuerzo de la U se refirió a la muerte del hincha colocolino que falleció tras ser atropellado por un vehículo de la policía.

La muerte de Jorge Mora Herrera, el hincha de Colo-Colo atropellado por un camión de Carabineros en las afueras del estadio Monumental tras el partido ante Palestino, dejó a todo el mundo del fútbol conmocionado. Incluso hasta el plantel de la selección chilena sub-23 que se encuentra en Colombia disputando el torneo Preolímpico.

El volante de la Roja y nuevo refuerzo de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, lanzó un duro mensaje a Carabineros a través de sus redes sociales.

"No era sólo un hincha, también hijo, hermano, tío, esposo y quizás padre", publicó el ex Unión Española en su cuenta oficial de Twitter, aunque no se quedó ahí.

El mediocampista agregó que es "injustificable lo de Carabineros. ¿Algún día pagarán como se debe? Aquí no existen los 'colores'. Mis sinceras condolencias a todos los que están sufriendo esta partida", publicó, pero minutos después borró el mensaje.

PURANOTICIA