El Inter de Milán goleó a Brescia con Alexis Sánchez de titular y figura

El tocopillano firmó este miércoles su mejor presentación desde su llegada al Inter de Milán, luego de marcar y entregar dos asistencias en la goleada 'neroazzurra'.

Alexis Sánchez firmó este miércoles su mejor presentación desde su llegada al Inter de Milán, luego de marcar y entregar dos asistencias en la goleada 'neroazzurra' en casa por 6-0 sobre Brescia por la vigésimo novena fecha de la Serie A italiana 2019-2020.

Luego de confirmarse la extensión de su préstamo en el cuadro lombardo, hasta comienzos de agosto, el 'Niño Maravilla' fue genio y figura sobre el césped del estadio 'Giuseppe Meazza', donde estuvo los 90 minutos.

El tocopillano colocó de lanzamiento penal el 2-0 parcial de su escuadra, a los 20 minutos, y participó en otras tres dianas restantes. Un partido redondo para el ariete nacional, que sumó bonos para seguir de estelar en el andamiaje de Antonio Conte.

Temprano llegó la apertura de la cuenta para el local. Gran carrera de Alexis por la derecha, levantó la cabeza y sacó un centro al otro costado que encontró a Ashley Young, quien a los 4' conectó una volea de derecha para batir al arquero Jesse Joronen.

Luego llegaría el regreso del gol para el ex FC Barcelona y Arsenal. El nacional entregó una perfecta habilitación a Victor Moses, quien fue derribado en el área y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. El '7' 'neroazzurro' se paró frente al balón y no falló con un potente remate esquinado a la derecha del portero visitante.

A los 36', el bicampeón de América con la Roja estuvo muy cerca de timbrar un doblete con un gol olímpico. Sirvió un córner cerrado que el meta Joronen tapó en la línea.

Cuando la primera etapa se iba, a los 44 minutos, Sánchez sacó un gran pase de media vuelta para el británico Young, quien sacó desde la izquierda un centro que encontró en el corazón del área la cabeza de Danilo D'Ambrosio. 3-0 y partido definido para los de Conte.

Ya en el complemento, a los 52', llegó la cuarta diana para los lombardos. Roberto Gagliardini anotó con un cabezazo tras un tiro libre servido por Alexis desde el sector derecho.

La maciza presentación interista se cerró con dos anotaciones en la recta final del encuentro. A los 83 minutos marcó el volante danés Christian Eriksen, quien empalmó en la boca del área un rebote dejado por el portero rival, tras un fuerte remate del ingresado Romelu Lukaku.

Posteriormente, a los 87', Antonio Candreva puso cifras definitivas en el tablero. Pase de primera de Eriksen y el centrocampista italiano sacó un disparo cruzado que deja sin chances a Joronen.

Con este resultado, Inter de Milán llegó a 64 puntos y se mantiene en la tercera posición, a ocho del líder Juventus y en zona de clasificación para la Champions League 2020-2021.

(Imagen: @InvictosSomos)

