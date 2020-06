El drama de Cristián Canío tras cobrar $160 mil en la AFC: "Nunca había ganado tan poco"

El experimentado futbolista se refirió a la situación que vive luego de que la dirigencia de Deportes Temuco suspendiera los contratos del plantel.

En conversación con La Tercera reveló lo que recibió por parte de la Administradora de Fondos del Seguro de Cesantía (AFC): 160 mil pesos.

"Está difícil la cosa. En abril recibí $ 200 mil, en mayo $160 mil y el que viene será menos. Afecta mucho. La mayoría de los jugadores tenemos que pagar cosas. Sabemos la situación que estamos pasando como país, sabemos que el país no está bien, pero los dirigentes se fueron al extremo de no querer llegar a ningún acuerdo, de no querer hacer nada por los jugadores", expresó.

Además, agregó que, "saco tan poco porque no tenía nada en el seguro de cesantía. Lo cobré el año pasado, en enero. Por eso recibo tan poco, pero hay compañeros que ese monto ya se lo habían gastado antes y ahora no reciben nada. Es complicado el tema".

Finalmente, Canío aseguró que "nunca me había pasado esto, nunca había ganado tan poco, ni siquiera cuando era cadete. Estamos llevando este tema de la mejor manera, con lo que tenemos. Nos estamos acomodando. Es bastante poco. No me echo a morir ni mucho menos. Sabemos la situación del país. Siempre he sido austero, nunca me he dado grandes lujos. Nunca he vivido una vida tan ostentosa", sentenció.

