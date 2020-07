El Besiktas turco descartó estar interesado en fichar a Claudio Bravo

El vicepresidente de las 'aguilas', Erdal Torunogullari, aseguró que "respetan mucho" al bicampeón con la Roja, pero que no andan en búsqueda de un arquero.

Hace algunas semanas, en Turquía daban prácticamente por hecho el fichaje de Claudio Bravo en el Besiktas, al asegurar que el portero chileno, incluso, tenía ya un acuerdo cerrado con el cuadro donde también milita el defensa nacional Enzo Roco.

Sin embargo, este martes se descartó a las Águilas Negras como posible destino del todavía golero del Manchester City, después de que el vicepresidente del club turco, Erdal Torunogullari, asegurara que no están negociando con el bicampeón de América con la Roja y que de momento no están buscando un nuevo arquero.

"No es cierto que estemos en conversaciones con el chileno Claudio Bravo. Se lo aseguro. Respetamos mucho al jugador, sabemos que tiene una gran trayectoria, es un gran jugador que siempre ha estado en clubes importantes. Sin embargo, yo creo que nos quedaremos con los jugadores que tenemos en el puesto de portero", reconoció el directivo en diálogo con La Cuarta.

"Usted sabe como son los periodistas. Siempre hay muchos rumores en esta época de transferencias. Nuestro entrenador conoce al jugador, tiene buenas referencias, pero le repito que no estamos interesados en contar con sus servicios. En algún momento intermediarios nos ofrecieron los servicios del arquero chileno, pero no hay nada más que eso, no hubo más acercamientos", añadió.

De esta manera, se baja del camino uno de los clubes vinculados al chileno, quien también ha sonado en el Celtic de Escocia, Arsenal de Inglaterra y el Galatasaray de Turquía.

PURANOTICIA