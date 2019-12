El afectuoso mensaje de despedida que publicó joven figura del West Ham a Pellegrini

El paso de Manuel Pellegrini en el West Ham United llegó a su fin. La derrota a manos del Leicester City y el paupérrimo rendimiento durante el último semestre provocaron que el estratega chileno fuera desvinculado antes de terminar la temporada por primera vez en su carrera.

Sin embargo, el "Ingeniero" dejó algunos valores durante su paso por la escuadra londinenese. Uno fue el rodaje del joven Declan Rice, promesa del club que a sus 20 años fue constantemente titular bajo las órdenes del estratega nacional.

Y después de la salida de Pellegrini, el volante publicó un afectuoso mensaje de despedida en sus redes sociales: "Siempre agradecido por la confianza que mostraste en mí y las oportunidades que me diste. Gracias por todo y mucha suerte para el futuro".

Con apenas 19 puntos en mismo número de partidos, los "Hammers" están a una unidad del descenso y ya confirmaron al DT que reemplazará al chileno. Se trata del escocés David Moyes, quien ya había dirigido al elenco capitalino durante la temporada 2017/18.

Forever grateful for the trust you showed in me and the opportunities you gave me. Thank you for everything and best of luck for the future⚒ @Ing_Pellegrini pic.twitter.com/kHoFoogiAE