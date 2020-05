Eduard Bello quiere dar el gran salto: aspira a llegar a uno de los tres grandes

"No tengo preferencia de gusto por cualquiera de los tres, pero mis aspiraciones ahora son mucho mayores", dijo el delantero venezolano de Antofagasta.

Eduard Bello ha sido uno de los refuerzos extranjeros más destacados en las últimas temporadas del fútbol chileno. El venezolano llegó desde Carabobo a Deportes Antofagasta en 2018 y ha marcado 50 goles y dado 27 asistencias con la camiseta de los "pumas".

Por ello, el ariete está consciente de que podría emigrar del equipo nortino a mediano plazo.

En conversación con radio ADN, Bello indicó que "sería bonito jugar en cualquier grande. No tengo preferencia de gusto por cualquiera de los tres, pero mis aspiraciones ahora son mucho mayores. Quiero obviamente trascender a otro fútbol que me permita seguir desafiándome como persona y como profesional y que me permita crecer mucho más. Uno quiere la élite del fútbol, me gusta España, me gusta la liga de España".

Ante la pregunta por la situación actual de Antofagasta, el deportista explicó que "tenemos un gran equipo, un gran grupo humano. Sé que estamos para grandes cosas, lo habíamos demostrado en este inicio de torneo. Estoy seguro que cuando volvamos, estaremos de la misma forma y con la misma convicción".

Finalmente, el jugador de 24 años se refirió al confinamiento durante la crisis sanitaria del coronavirus y el escenario económica que atraviesa su club: "No sabemos qué va a pasar, esperemos todo se pueda mejorar, hay muchos jugadores que no están ni cobrando, tienen dos y tres meses que no han cobrado y la verdad que es lamentable, es triste, incluso tienen que hacer cosas extras futbolísticas, afuera para poder conseguir dinero y sustentar a su familia".

PURANOTICIA