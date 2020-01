Droguett y ascenso de Wanderers: "Salieron llorando y ganaron al subir en secretaría"

El experimentado jugador de Deportes Temuco criticó el ascenso de los "caturros" y también que La Serena esté esperando al ganador de la liguila, ya que el Campeonato de la B "no estaba decidido".

Hugo Droguett jugó a un gran nivel en la victoria por 2 a 0 de Deportes Temuco sobre Cobreloa en la liguilla de ascenso. Sin embargo, posterior al partido y pese a mostrarse feliz por el triunfo, el experimentado volante criticó el formato del torneo y desaprobó el ascenso de Santiago Wanderers tras el cierre anticipado de la Primera B.

"En primera B el campeonato no estaba decidido, entonces al haber ese enredo, ellos fueron a la reunión y dijeron que Wanderers no podía jugar y que existían amenazas, después salieron llorando y ganaron un poco al subir en secretaría. Es un poco injusto pero ya fue así, nos toca jugar de esta manera", explicó Droguett.

Además, el jugador de 37 años también calificó de injusta la posición de Deportes La Serena, que espera al ganador de la liguilla para definir el segundo cupo a Primera División.

"Serena me parece que también debería estar metido acá, en Primera B no estaba nada decidido, habían partidos muy claves, no se sabía quiénes iban a subir directo y quiénes iban a estar en la liguilla para tener la opción de poder subir, pero se dio de esa manera. Ya estamos acá, hay que jugarlo, justo o injusto para algunos, pero ya estamos acá", señaló Droguett.

Ahora, el conjunto de la Araucanía enfrentará a Ñublense por la segunda ronda del torneo, en un duelo programado para este miércoles a las 20:30 horas.

