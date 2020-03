Dos menos: Atalanta y Atlético de Madrid negaron interés por Charles Aránguiz

Aránguiz finaliza su contrato con el Bayer Leverkusen al término de la temporada.

El representante de Charles Aránguiz, Fernando Felicevich, entregó unas declaraciones donde aseguró que el "Príncipe" estaba siendo sondeado por tres grandes de Europa: "Estamos pendientes de varias ofertas de Europa. Quiere seguir allá, pero por ahora no hay oferta que nos gusten. Atlético Madrid, Fiorentina y Atalanta, nos han llamado, pero no han hecho oferta".

Sin embargo, dos de los elencos citados por el agente descartaron su interés por el "Príncipe". En declaraciones al diario La Cuarta, Andrea Berta, director directivo del Atlético, negó categóricamente las palabras de Felicevich.

"Leí lo que dijo el representante y no sé de dónde lo habrá sacado. Eso es una mentira del porte de una casa. Todos los temas del mercado pasan por mí y no hemos llamado a nadie por el chileno. Es un buen jugador, pero no está en nuestros planes", indicó Berta.

Al citado medio también declaró Giovanni Sartori, responsable del área técnica del Atalanta: "No sabemos de dónde salió eso, nosotros no hemos llamado al representante por Charles Aránguiz. Es cierto, es un gran jugador, pero no lo estamos siguiendo como refuerzo".

Aránguiz finaliza su contrato con el Bayer Leverkusen al término de la temporada. Ante su carta de libertad, diversos rumores han aparecido sobre el destino del seleccionado nacional, como el París Saint Germain o un retorno al Inter de Porto Alegre entre las alternativas.

