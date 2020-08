Dirigentes de Camioneros dicen que el paro sigue y hacen un llamado al Fiscal Nacional "a investigar a los delincuentes, no a nosotros"

"La responsabilidad de un posible desabastecimiento será de las autoridades" dice el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, reaccionó ante las causas que abrió este viernes el fiscal nacional Jorge Abbott por ley Antibarricadas en ocho regiones del país, donde se investigará el posible delito de interrumpción de la libre circulación por las carreteras.

En entrevista con Agencia de Noticias Aton, desde Curicó el principal líder de la convocatoria al paro de camioneros que se inició en la medianoche del jueves llamó esta mañana de sábado a la máxima autoridad del Ministerio Público a ocuparse del terrorismo en la zona sur y, de paso, señaló que la movilización continuará, debido a que el Gobierno se ha manifestado sobre el principal punto del petitorio que presentaron: garantizarles seguridad en los caminos.

Al respecto señaló que el ministerio del Interior debiese, si es necesario, decretar estado de emergencia en la macrozona sur con tal de poder terminar con los ataques a los transportistas.

"Yo creo que el fiscal Abbott -expuso- debiera estar junto con los camioneros de Chile trabajando para que se termine la delincuencia y el terrorismo. Lo invito para que estemos juntos trabajando en esto".

"El 25 de noviembre del año pasado estuvimos con el fiscal Abbott todos los gremios del rodado, como también con el Presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, las máximas autoridades del Senado y la Cámara de Diputados, y a todos ellos les expusimos la gravedad de la situación de los camioneros: nos hacen barricadas, nos queman, nos balean, nos agreden. Así y todo mantuvimos la cadena de alimentos responsablemente y queremos seguir manteniéndola, pero no vamos a seguir aceptando casos como el de Juan Barrios o la niña Montserrat".

Pérez añadió que "por eso reitero la invitación al fiscal nacional para que se sume y pueda colaborarnos para que se termine este grave problema que tenemos en Chile... Ayer nomás quemaron instalaciones de los padres del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, después vimos un video de una persona que debió arrancar en bote en el lago Lanalhue porque, si no, la iban a quemar junto a su casa. Entonces, llamo al fiscal Abbott y al Parlamento, y al Presidente de la República y sus ministros, a que terminemos de una vez con esto".

Sobre las ocho causas que abrió el Ministerio Público por los bloqueos de carreteras, Pérez insistió:

"El señor fiscal Abbott puede nombrar los fiscales preferentes que quiera, pero le pediría que los nombrara para investigar a los delincuentes, a estos grupos delictuales que nos agreden y que han hecho todo lo posible para que paremos, no a nosotros. Queremos seguir abasteciendo al país, llevando alimentos, remedios, pero si me van a balear, no voy a salir, por eso estamos en las bermas".

Sobre la figura por la que los está investigando el Ministerio Público, ley Antibarricadas, el dirigente gremial de los camioneros enfatizó que "nosotros no hacemos barricadas, son otros los que las hacen, nosotros actuamos a rostro descubierto y lo que hemos hecho es detenernos en las bermas. Y claro, con eso el tránsito se dificulta, se hace más lento, pero no hemos hecho barricadas".

Pérez también rebatió los cuestionamientos que hizo al paro el ministro de Salud, Enrique Paris, quien advirtió que la movilización ha provocado "desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios de salud y médicos que no han podido llegar a su lugar de trabajo".

"No, para nada, no hemos detenido a nadie de la salud", aseveró, añadiendo que "lo que hemos hecho es detener los motores de nuestros camiones en protesta por el grado de indefensión en que nos encontramos. Hemos dado no solo libre tránsito a los vehículos que tienen que ver con actividades esenciales, como las sanitarias, si no que a todos".

"LA RESPONSABILIDAD DE UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO SERÁ DE LAS AUTORIDADES"

El líder gremial de la CNTC también señaló que en caso de ocurrir un desabastecimiento, la responsabilidad no será de los transportistas movilizados.

"La responsabilidad de un posible desabastecimiento será de las autoridades. Si me dicen que tengo que abastecer y hay delincuentes con fusiles que me van a matar, que van a matar a una hija, no salgo", señaló.

Sobre las propuestas del Gobierno, que el líder de Fedesur, José Villagrán señaló que solo eran "mesas de trabajo", Pérez explicó que "lo concreto, el punto más sustantivo que nosotros pedimos, el Gobierno no lo ha respondido. La petición principal tiene que ver con el estado de indefensión en el que estamos. Si el Gob y el Poder Legislativo y los jueces no entienden que ese es el problema número uno, claro que será imposible llegar a una solución".

Pérez añadió que en el petitorio "nosotros pedimos incluir y dar todas las atribuciones al ministerio del Interior para prevenir actos terroristas y erradicar definitivamente a todo los grupos paramilitares. Si es necesario decretar estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que se haga, que se entreguen las normativas para eliminar el aumento de la violencia y del narcotráfico, que nos tienen de rodillas".

"CREO QUE EL MINISTRO PÉREZ PIENSA LO MISMO QUE NOSOTROS"

Sobre el rol del ministro del Interior, Víctor Pérez, comentó que "él tiene claro el problema, creo que él piensa lo mismo que nosotros, pero hoy el ministro del Interior tiene que convencer a los que no creen que es un problema real y concreto. Lo que necesitamos, como prioridad uno, es que termine el clima de indefensión", cerró.

