Dirigente de Flamengo reconoce que fichaje de Mauricio Isla "está bien encaminado"

El vicepresidente del club brasileño, Marcos Braz, reconoció que el chileno es un jugador que les gusta mucho, pero que aún "faltan detalles".

El vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, se refirió a la posibilidad de poder concretar el fichaje del seleccionado chileno Mauricio Isla, jugador que entrena en España esperando definir su futuro.

El elenco de Río de Janeiro se declaró interesado en el lateral por derecha de 32 años luego de la partida de Rafinha al Olympiacos. Sin embargo, el 'Mengao' deberá luchar con el Real Betis y el Valladolid por quedarse con la carta del bicampeón de América con la Roja.

Consultado por las tratativas por Isla, Braz declaró al canal de Youtube 'Paparrazo RubroNegro' que "hay que probar de manera contundente que puedas traer un jugador que ha jugado dos Mundiales, que fue campeón de América dos veces con Chile. Está bien encaminado, pero creo que no debemos dejarlo al azar".

"No está fichado todavía y no es jugador de Flamengo. Hay un documento de intención, que no significa que tenemos el acuerdo cerrado. Hay algunos detalles que resolver para que esto resulte", añadió.

Incluso, el dirigente del actual campeón de la Copa Libertadores reveló que "me gusta particularmente el jugador chileno. La última vez, en 2009, contraté a Claudio Maldonado y jugó bien. Había dejado el Fenerbahçe (ex club de Isla) en ese momento. Entonces, son buenas coincidencias. A ver si vuelve a funcionar".

Quien también tuvo buenos conceptos hacia Isla fue Leandro, histórico ex lateral del Flamengo. "Se trata de un gran lateral derecho. Lo que he visto de Isla es muy bueno. Será una gran contratación", indicó a El Mercurio.

"Tiene calidad, experiencia y técnica. Lo he visto jugar por su país y era de los mejores. Es de esos laterales que atacan mucho, es rápido y tiene gol. Es jugador de selección. Será muy bienvenido", añadió el ganador de tres Brasileiraos y la Copa Libertadores de 1981, torneo que le ganó a Cobreloa en la final.

PURANOTICIA