Dirección del Trabajo le da la razón a plantel de Colo-Colo y sanciona a Blanco y Negro

La concesionaria que administra al 'Cacique' recibió una millonaria multa y deberá pagar a los jugadores los días de trabajo que desconoció tras acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

Malas noticias para la dirigencia de Blanco y Negro. La concesionaria que administra a Colo-Colo fue sancionada por la Dirección del Trabajo, después que la entidad le diera la razón al plantel del Cacique en el conflicto con la regencia tras acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

La sociedad anónima deberá pagar un total de cerca de 1.200 millones de pesos a los jugadores por los días que no se reconocieron como trabajados.

De acuerdo al documento, la concesionaria fue castigada por no otorgar el trabajo convenido, no pagar las remuneraciones y no entregar la documentación exigida para fiscalizar.

Por esto, ByN fue multado administrativamente con 60 UTM y 20 IMM (Ingreso mínimo mensual), equivalentes a $10.170.440 pesos.

Además, el fallo determinó que efectivamente hubo relación laboral entre la concesionaria y los futbolistas los primeros 22 días de abril y parte del mes de mayo, por lo que la sociedad anónima deberá cancelar los sueldos pendientes para los 40 jugadores del plantel, monto aproximado a los 1.200 millones de pesos.

PURANOTICIA