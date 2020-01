Diputado Marcelo Díaz por incidentes durante la PSU: "No es el camino correcto"

El parlamentario socialista sostuvo que esto pone en riesgo el "sueño" de varios jóvenes que se esforzaron por años.

El diputado socialista Marcelo Díaz lamentó que la rendición de la PSU terminara su primera jornada con tomas y actos de violencia, que impidieron que cerca del 10% de los estudiantes completara el examen que da acceso a una carrera universitaria.

"Yo entiendo el sentido de estas manifestaciones, pero la verdad es que creo que bloquear la rendición de la PSU no es el camino correcto, con todas las dificultades y debilidades que contiene este sistema... Con todas las críticas que uno le puede hacer a esta prueba de selección universitaria".

Agregó el parlamentario que "estos jóvenes se esforzaron largos años para llegar a este momento: rendir su prueba y acceder a la universidad. Esta situación pone en riesgo ese proyecto, ese sueño de vida".

"Insisto —afirmó— entendiendo el contexto de las movilizaciones, sin embargo creo que no era el camino, la forma en que se debía realizar esta manifestación. Sé que existe malestar por este proceso de selección (PSU), que es un tema que se debe discutir, por ese lado me parece correcto; pero no impedir que se rinda, porque ese es el único mecanismo que tenemos hoy en el país para tener acceso a una carrera universitaria", concluyó.

PURANOTICIA