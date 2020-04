Diego Rubio alabó a los referentes de la Roja: "Ellos siempre te dan confianza"

El delantero nacional también destacó el trabajo del entrenador Reinaldo Rueda al mando de la selección.

El delantero nacional Diego Rubio destacó el trabajo de Reinaldo Rueda al frente de la selección chilena y se refirió a un posible retorno en el corto plazo a Colo-Colo, cuadro que defendió en el año 2011.

El hijo del recordado atacante Hugo Eduardo Rubio y actual jugador del Colorado Rapids habló de su paso por la Roja el año pasado, donde disputó cinco encuentros.

Consultado por la labor del colombiano al frente del combinado, el ariete de 26 años declaró al sitio del Fútbol Joven de la ANFP que "es un entrenador con mucha experiencia, con muy buenos resultados. Siempre he dicho que en los amistosos probó jugadores, pero después en la Copa América lo hizo muy bien y el equipo jugó bastante bien, entonces solo tengo buenas palabras para él".

Además, el atacante destacó el haber jugado con la 'Generación Dorada', referentes que se han encargados de aconsejar a los llamados a ser parte del recambio en el 'Equipo de Todos'.

"Ellos siempre nos dan la confianza, te dan palabras de tranquilidad. Ellos ayudan mucho, pasan su sabiduría o simplemente te dan la confianza necesaria para que uno haga lo que hace en el club", expresó.

Rubio también se refirió a la posibilidad de volver al 'Cacique', equipo donde marcó seis goles en 10 partidos en 2011.

"En mi caso, creo que es muy necesario que el club a uno lo quiera, y lo pida. Han habido conversaciones en el pasado, pero nada más que eso. Hoy escuchaba a Jorquera, y decía 'no puedo volver a un lugar que no me quiera'. Por eso, yo creo que en el momento que pase, lo voy a pensar", señaló.

Por último, el delantero habló de cómo ha vivido esta crisis del coronavirus en Estados Unidos. "El mayor problema de acá es que venimos de un parón desde mediados de octubre. Hicimos toda la pretemporada, jugamos dos partidos y se suspendió, entonces es como si hubiésemos estado seis meses sin jugar, pero sabemos que lo que se viene es lo más importante del momento", finalizó.

