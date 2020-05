Diego Buonanotte tras oferta del Alianza Lima de Mario Salas: "Soy muy feliz en la UC"

Mediocampista cruzado reconoció que el DT chileno "me devolvió esas ganas de que llegue el fin de semana para jugar al fútbol".

Diego Buonanotte se podría reencontrar en Alianza Lima con Mario Salas, el entrenador con el que consiguió el histórico bicampeonato de 2016 y con quien brilló en Universidad Católica.

Es que trascendió que el "Comandante" pediría a la dirigencia del cuadro "íntimo" al volante argentino como refuerzo.

Y en conversación con ESPN, el mediocampista trasandino de los cruzados reconoció que el estratego nacional marcó su carrera.

"Es lo más grande, me devolvió las ganas de jugar al fútbol. Yo lo único que sé es que Mario tiene un temperamento muy fuerte, te exige siempre al máximo. Le fue bien en Católica, le fue bien en Perú, tuvo un traspié en Colo-Colo. Me devolvió esas ganas de que llegue el fin de semana para jugar al fútbol", expresó el ex jugador de River Plate.

Eso sí, hizo un guiño paras continuar en la UC, al comentar que se encuentra feliz en el club: "Católica es un club que obviamente le da importancia a lo deportivo, pero también le da mucha importancia a la calidad humana, a la persona. En Argentina se vive en un mundo del deporte que es ganar o ganar. Yo soy muy feliz en Católica, es un club extraordinario y también en Chile se vive muy bien".

"Nosotros, como familia, somos agradecidos de vivir en este país, de la gente. Después de irme de Argentina es el mejor lugar que encontré", añadió.

Además, el "Enano" se refirió a la experiencia de haber sido dirigido por Manuel Pellegrini en el Málaga de España: "Manuel es un señor, es de los mejores que he tenido y eso que no jugaba tanto, no estaba en el once titular en todos los partidos. Fue él quien me llevó al Málaga. Un técnico muy correcto, mantiene la distancia con el jugador y tiene un conocimiento enorme. Te da una tranquilidad para jugar que no la tuve con ningún entrenador".

