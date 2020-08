Diego Buonanotte expresó su incertidumbre respecto a su futuro en la UC

El volante argentino finaliza su vínculo con los 'Cruzados' en diciembre de este año y asegura que no ha tenido contacto con la dirigencia.

Diego Buonanotte, mediocampista ofensivo de Universidad Católica, exteriorizó su incertidumbre respecto a su futuro en el equipo 'cruzado' al finalizar contrato con el bicampeón chileno en diciembre del presente año.

El argentino reconoció que no ha tenido acercamientos con la dirigencia para hablar de una posible continuidad, a cuatro meses y medio que expire su vínculo con el elenco precordillerano.

En rueda de prensa, el 'Enano' declaró que "no me había tocado en mi carrera llegar tan justo al fin de mi contrato sin saber qué va a pasar con mi futuro, y es difícil de llevar, pero se entiende por todo lo que esta pasando".

Consultado por el status que espera alcanzar en la reanudación de la actividad, el jugador de 32 años fue claro en decir que "durante el entrenamiento en casa me preparé de la mejor forma y cuando esto parta -a fines de agosto- quiero arrancar de titular".

"Yo me preparo para jugar donde el técnico (Ariel Holan) me necesite. Puedo jugar en cualquier posición en la cancha", añadió el formado en River Plate, que llegó el año 2016 a la tienda cruzada.

Ante la posibilidad de salir de San Carlos de Apoquindo para disputar la Copa Libertadores 2020, Buonanotte señaló que "si me das a elegir, me gustaría jugar en nuestra casa, porque son partidos súper importantes, porque nos gusta nuestra cancha, pero bueno la gente que tenga que tomar esas medidas o esas definiciones, nosotros tenemos que estar abiertos a poder aceptarlas pero no quiero hablar de algo que todavía no sucede, esperemos y ojalá que primero se pueda jugar y después si me das a elegir, quiero jugar en mi estadio".

Para terminar, uno de los jugadores más queridos por la hinchada del elenco de la franja indicó que "si todo va bien la próxima semana deberíamos volver al torneo. Ojalá llegar lo más preparado posible".

