Darío Bottinelli sueña con retirarse en la UC y luego ser su entrenador

Darío Bottinelli guarda los mejores recuerdos de sus tres etapas en Universidad Católica, club con el que conquistó el título del Campeonato Nacional 2010.

Por lo mismo, el volante argentino, quiuen actualmente milita en Almagro, de la Primera B Nacional trasandina, confesó que le gustaría colgar los botines en el cuadro cruzado.

"Mi anhelo es terminar mi carrera en Universidad Católica. Ojalá se pueda dar", reconoció el "Pollo" en conversación con DirecTV Chile.

Además, dijo que le gustaría dirigir al conjunto de la franja: "Quiero ser entrenador. Ya realicé el curso. Ya se dará. Seremos campeón de la Copa Libertadores con Universidad Católica".

También recordó la relación que tuvo con Mario Salas en el elenco precordillerano: "Yo no sentí nunca la confianza de (Mario) Salas. Quizás no le gustaba tener jugadores grandes o con personalidad. Quizás, porque tenemos mucho temperamento piensan que su idea no va a salir", aseveró.

Por último, Bottinelli se refirió al entrenador que más le dio confianza en la UC: "Fernando Carvallo. Yo salía a la cancha con mucha confianza. En la Copa Libertadores 2009 quedamos eliminados porque 'Memo' Ochoa atajó todo".

