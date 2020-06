Daniel Morón y el futuro de Claudio Bravo: “Creo que debe volver a Colo-Colo”

El ex portero de Colo-Colo en la década de los 90, se refirió a las palabras de la esposa del golero, Carla Pardo, quien aseguró que como hincha de Universidad Católica, le gustaría ver a su marido atajando en la UC.

Daniel Morón, ex portero de Colo-Colo en la década de los 90, se refirió a las palabras de la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, quien aseguró que como hincha de Universidad Católica, le gustaría ver a su marido atajando en la UC.

En conversación con La Cuarta, Morón señaló que "por ambos lados, todos quieren que sea Colo-Colo su casa en Chile".

"Si tienen la generosidad de entenderse entre ambos (plazos y condiciones económicas), será fantástico ver a Claudio en el Monumental. Creo que debe volver a Colo-Colo", agregó el campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Por su parte, Leopoldo Vallejos, quien defendió la camiseta "cruzada" en los 60, indicó que "no hay donde perderse, hay que traer (a la UC) a Claudio Bravo sí o sí".

"La calidad de Claudio quedó demostrada cuando el técnico nacional (Reinaldo Rueda) no lo quería llamar y ahora que lo tuvo no lo quiere perder", sentenció el ex golero.

El citado medio aseguró que ambos clubes, Colo-Colo y Universidad Católica, desean en un mediano plazo contar con el ex capitán de la selección chilena, cuando él decida volver al país.

Actualmente, Bravo está por terminar contrato con el Manchester City, y su futuro podría estar en el Arsenal de Londres o el Galatasaray turco.

