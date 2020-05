Cristopher Toselli y su renovación en la UC: "Es mi casa, la decisión fue fácil"

El referente cruzado no escondió su satisfacción en renovar con el club hasta fines del 2021.

Universidad Católica aseguró a un referente por un año más. El cuadro cruzado anunció este miércoles la renovación del portero Cristopher Toselli hasta fines del 2021.

Tras esto, el ex seleccionado criollo manifestó su felicidad por la extensión de su vínculo en el bicampeón del fútbol chileno.

"Estoy muy contento. Católica es mi casa, la decisión fue fácil", reconoció en una conferencia de prensa virtual.

"(Está) la ambición de seguir consiguiendo cosas, de ir por el tricampeonato, que es algo histórico para nuestra institución, el deseo de seguir quedando en la historia del club", añadió el mundialista con la Roja.

Además, adelantó que pretende luchar por el puesto con el estelar Matías Dituro: "Espero jugar, pelear por la titularidad, ése es mi deseo. Salir no lo he pensado. No pienso más allá".

"Yo me siento joven, en un buen momento, donde ya he vivido prácticamente todo. Los jugadores se retiran mucho más grandes, arqueros hay muchos, (Gianluigi) Buffon tiene 42, Claudio (Bravo) tiene 37, el argentino (Willy) Caballero tiene 38. El físico es clave", completó.

