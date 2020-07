Cristopher Toselli y fallida negociación con la UC: “Nosotros si nos queríamos bajar el sueldo”

El arquero aseguró que la negociación no llegó a buen puerto ya que con la dirigencia no llegaron a un acuerdo en el tema de la devolución de los dineros.

Mientras los equipos nacionales se mantienen expectantes a la autorización del Ministerio de Salud para volver a entrenar en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, el portero de Universidad Católica, Cristopher Toselli, habló en conferencia de prensa sobre el presente del cuadro cruzado, asegurando que están listos para retomar las prácticas.

"Católica está preparada para volver, ha habido una serie de protocolos que el club lo ha llevado a cabo. Evidentemente depende de si se alcanza a volver para el 31 de julio, me parece que hay una fecha mínima de tres semanas. Y si bien podríamos estar a tiempo, lo más importante hoy día es que el ministerio nos de el si", indicó el guardameta.

Por otro lado, el ex mundialista sub-20 explicó el fallido acuerdo con la dirigencia para rebajar los sueldos durante la pandemia: "Nosotros si nos queríamos bajar el sueldo, sólo que no llegamos a acuerdo en el tema de la devolución y sinceramente desconozco lo que vaya a hacer la institución con los funcionarios, esperemos que no pase y también agradecemos el esfuerzo que está haciendo el club para llevar esta delicada situación adelante porque es un tema súper sensible".

Además, Toselli tuvo palabras para la reciente llegada de Manuel Pellegrini a la banca del Real Betis: "No hay duda de la calidad de entrenador que es Manuel Pellegrini, me parece que es un equipazo al que llega, si bien no están pasando por un buen momento futbolístico, hace una temporada atrás estaban peleando puestos de Champions y la calidad de jugadores también es muy buena y por la historia que tiene Pellegrini en la liga española, habla de que le puede traer muy buenos frutos y ojalá así sea, para que siga haciendo su carrera tan exitosa como es hasta el día de hoy".

Finalmente, el portero habló del posible arribo de Gustavo Quinteros, ex técnico de la UC, a Colo-Colo: "Si para él es tentativo me parece que no hay problema, uno tiene que ser profesional en este rubro y no me genera mayor alarma".

