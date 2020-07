Cristopher Toselli y campaña de la UC en Libertadores: "Estamos en deuda"

El arquero manifestó que serán claves los duelos que los cruzados tienen como local, para así "seguir con vida" en la competición continental.

Cristopher Toselli, arquero de Universidad Católica, fue claro en señalar que el cuadro cruzado está "en deuda" en la Copa Libertadores, que se reanudará a mediados de septiembre, y se mostró contrario a la posibilidad de definir el Campeonato Nacional 2020 con play-offs.

En rueda de prensa remota, el golero de 32 años habló sobre el certamen continental que volverá a la acción en un mes y medio más. En el arranque de la fase grupal, la escuadra de Ariel Holan sumó derrotas con Inter de Porto Alegre y América de Cali.

"Estamos muy ilusionados con la vuelta. Sabemos también que hay un tiempo todavía para que vuelva a comenzar. Sabemos que estamos en deuda, que no hicimos una buena presentación en los primeros dos partidos, pero confiamos plenamente en que se puede revertir", dijo.

"Tenemos partidos importantes, especialmente de local, donde es sumamente esencial para seguir con vida en la Copa y así el grupo lo manifiesta y lo siente", añadió.

Otro punto que tocó el oriundo de Antofagasta fue la eventualidad que el torneo nacional de este año se decida con el formato de play-offs. "Creo que lo más justo es seguir con el torneo largo, por algo se validó ese torneo. Creemos que las fechas sí calzan", apuntó.

"Si bien todavía no hay una fecha concreta para el regreso, creemos que los plazos se van a cumplir para terminar este torneo de la mejor manera posible, en donde el campeón va a ser el que haga lo mejor durante el año, aunque suene raro, pero así es", complementó.

Para finalizar, Toselli se refirió a la idea de la FIFA y la Conmebol de llevar a canchas europeas las primeras fechas de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Esto por las complicaciones que se vive en la región por la pandemia de coronavirus y además que la mayoría de los seleccionados milita en el Viejo Continente.

"No me gusta la idea, se pierde un poco la esencia. Sabemos que estamos en un estado de excepción, pero agotaría todos los recursos para que las Clasificatorias sean en nuestro continente. Sabemos lo difícil que son, las ventajas que hay de jugar de local, por algo dicen que son las Clasificatorias más difíciles de todas", expresó.

"Sinceramente no estoy de acuerdo y ojalá que no pase, porque la localía en estos casos es sumamente importante. No solamente para nosotros, sino que para todos los países", sentenció.

