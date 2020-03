Cristian Garin se consagró campeón de Indian Wells virtual tras vencer a Novak Djokovic

Cristián Garin se coronó este lunes y de manera virtual campeón del Masters 1.000 de Indian Wells, torneo realizado a través de una votación organizada por la cuenta de Twitter TennisTV, perteneciente a la ATP.

En este simulacro del certamen que abre la campaña de Masters 1.000, los fanáticos del tenis le dieron la victoria en la final a la primera raqueta nacional sobre el serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, con parciales de 6-3 y 6-3.

El 'Tanque' se impuso sobre 'Nole' en variadas votaciones generadas que marcaban el destino del partido en uno u otro sentido.

Previamente, en votaciones directas, Garin venció en primera ronda al suizo Stan Wawrinka, en octavos al alemán Alexander Zverev, en cuartos al austriaco Dominic Thiem y en semifinales al argentino Diego Schwartzman.

El canal perteneciente a la ATP decidió hacer este torneo virtual en medio de la suspensión de todas las competencias tenísticas a causa de los contagios por coronavirus en el mundo. Uno de los torneos postergados fue justamente el de Indian Wells, que estaba programado entre el 12 y 22 de marzo.

La presencia de los cibernautas chilenos en la red social Twitter terminó siendo clave para el título de Garin.

Olé olé olé olé, Chile, Chile! 🇨🇱@Garin_Cris beats Djokovic 6-3 6-3 to complete an incredible run and win the virtual Indian Wells 2020 title! pic.twitter.com/LIk26bihr1