Cristian Garin reveló inolvidable anécdota con Roger Federer en Roland Garros

"Hablé con Federer por primera vez en 2019, en Roland Garros. Me habló como si me conociera por mucho tiempo. Me quedé sin palabras y nunca lo olvidaré", dijo el tenista nacional.

Deportes , Martes 7 de abril de 2020 a las 09:40 horas