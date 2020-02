Cristian Garin fue confirmado en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami

Cristian Garin (26° del ranking de la ATP) sigue viviendo buenas semanas en el circuito. Es que el "Tanque" viene de ganar el ATP de Córdoba y se instaló entre los 30 mejores del mundo, por lo que se confirmó que estará en el cuadro principal del segundo Masters 1.000 del año, que se disputará entre el 23 de marzo y 5 de abril.

Mediante sus redes sociales, la organización del Masters 1000 de Miami, segundo torneo de la categoría de la temporada luego de Indian Wells, anunció a los primeros confirmados de la competición, entre los que está el chileno y los tenistas más importantes del orbe.

Además de la primera raqueta nacional, también se confirmaron a los mejores del mundo, como Novak Djokovic (1°), Rafael Nadal (2°), Roger Federer (3°) o el "chileno" Dominic Thiem (4°), adiestrado por Nicolás Massú y actual finalista del Abierto de Australia.

De momento, lo siguiente para Cristian Garin será el ATP 500 de Río de Janeiro, el ATP de Santiago y la Copa Davis, en que Chile se medirá ante Suecia.

In case you missed it... or even if you didn't... check out the full Player Field released last night ➡️ https://t.co/XJXPHJL6a2 #MiamiOpen pic.twitter.com/6AmocgyokY