Cristian Garin batalló pero terminó cayendo en segunda ronda del US Open

En casi cuatro horas de juego, la primera raqueta nacional terminó perdiendo ante el kazajo Mikhail Kukushkin.

El tenista chileno Cristian Garín (19º de la ATP) fue eliminado este miércoles en la segunda ronda del US Open, Grand Slam que se disputa en las canchas del Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.

Pese a que estuvo cerca, el decimotercer sembrado del torneo no pudo repetir la dosis del estreno. En el debut fue de menos a más para sortear un desfavorable arranque, perdió los dos primeros sets, y ganar en cinco mangas.

Esta vez nuevamente forzó al quinto set, tras ceder los dos primeros y ganar los dos siguientes, pero esta vez el kazajo Mikhail Kukushkin (90°) se mostró más certero en los momentos decisivos. El marcador benefició al asiático por 6-2, 6-1, 3-6, 4-6 y 7-5, en casi cuatro horas de juego.

Un pobre paso de la primera raqueta nacional por el segundo 'Grande' de una particular temporada 2020, modificada por el coronavirus. El 'Tanque', que en la reanudación del tenis no pasó del estreno en el Masters 1.000 de Cincinnati, nunca se vio comodo en la pista y abundó en errores no forzados.

De esta manera, el ariqueño no pudo romper con una racha que ya suma nueve años. El último chileno en avanzar a una tercera ronda de Grand Slam fue Fernando González, en el Abierto de Wimbledon 2011.

Garín se despide de Flushing Meadows con un solo triunfo en el cuadro, conseguido este lunes sobre el invitado local Ulises Blanch (244º) por 4-6, 5-7, 6-4, 6-4 y 6-2.

