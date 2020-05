Cristián Álvarez: "Entre Sampaoli y Bielsa, me quedo con Juvenal Olmos"

El "Huaso" fue consultado sobre que DT marcó su paso por la selección chilena.

Para muchos, Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli son dos de los entrenadores más importantes en el último tiempo de la historia de la selección chilena. Sin embargo, el ex defensa Cristián Álvarez sorprendió a todos.

Al otrora jugador de Universidad Católica le consultaron sobre qué entrenador de la Roja lo había marcado más durante su paso por el combinado criollo, donde las opciones eran el rosarino o el casildense.

En conversación con radio Futuro, el ex zaguero respondió: "Entre Sampaoli y Bielsa, me quedo con Juvenal Olmos. Me hizo ver el fútbol de otra manera".

En tanto, consultado por el peor entrenador que tuvo en su trayectoria, el "Huaso" sostuvo: "Tuve varios malos, pero prefiero no nombrarlos".

