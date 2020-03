"Coto" Sierra y opción de volver a Colo-Colo: “No me cierro a ninguna alternativa”

El ex volante sí dejó claro que su intención principal es continuar dirigiendo en el extranjero.

José Luis Sierra, entrenador que consiguió un título con Colo-Colo el año 2015, no descartó la opción del volver al cuadro "albo", ante la necesidad del cuadro de Macul de contar con un nuevo estratega.

El "coto" afirmó que "lo he dicho reiteradamente, mi intención prioritaria es poder seguir dirigiendo en el extranjero. El deseo que uno tiene es una cosa, y las posibilidades y las alternativas que uno pueda tener es otra cosa", dijo en diálogo con radio Cooperativa.

Por lo mismo, el ex volante de Unión Española y el "cacique" aclaró que "no me cierro a ninguna alternativa, mientras se llegue a un buen consenso de poder trabajar".

Sierra por otra parte se refirió al que ha sido su mayor logro como director técnico, al mando del Al Ittihad de Arabia Saudita, cuadro que dirigió entre 2016 y 2020, en dos períodos.

El ex seleccionado chileno sentenció que "estuve Al Ittihad en una situación complicada, salvar al equipo del descenso fue un tremendo logro, tanto o más que los dos títulos que logré en ese club en los años anteriores".

