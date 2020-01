Copa Chile: Se podrán utilizar a fichajes que no hayan jugado por otro equipo participante

La Federación de Fútbol de Chile modificó un artículo del reglamento y solo serán "no elegibles" los que estuvieron en elencos que aún siguen en competencia.

La Federación de Fútbol de Chile modificó una polémica base y le permitirá a los clubes semifinalistas de Copa Chile utilizar a los refuerzos que hayan jugado en otro equipo alguna rondas previas del torneo, con la excepción de que dicho equipo siga en la competencia.

Con la modificación, solo César Fuentes, que pasó desde la UC a Colo-Colo, y Pablo Aránguiz, que fichó en la U desde Unión Española, no podrán jugar en la ronda de los cuatro mejores.

El cambio al artículo fue: "Para los partidos de semifinales y la final del torneo, se permitirá la participación de jugadores que a la fecha de dichos partidos estén debidamente inscritos y habilitados para las respectivas competencias profesionales por los clubes semifinalistas", según indicó radio Cooperativa.

"Siempre y cuando estos jugadores no hubiesen participado previamente por otro club de aquellos que tienen la calidad de semifinalistas y/o finalistas. En estos últimos casos los jugadores se considerarán 'no elegibles' y no podrán ser alineados", complementa el nuevo reglamento.

Cabe señalar que las semifinales del torneo se jugarán este sábado 18. El partido entre la Universidad Católica y Colo-Colo está programado para las 18:00 horas en el estadio "Germán Becker" de Temuco y el de Unión Española con Universidad de Chile a las 20:30 horas en el estadio La Portada de La Serena.

PURANOTICIA