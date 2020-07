Conozca los partidazos que se disputarán en cuartos de final de Champions League

La UEFA sorteó los cuartos de final de la Champions League 2019-2020, a falta que se definan algunas llaves de la ronda de los 16 mejores de la máxima competición continental.

Las llaves ya definidas para cuartos, fase que se jugará íntegramente en Portugal, son RB Leipzig - Atlético de Madrid y Atalanta - París Saint-Germain.

En tanto, el ganador de la serie de octavos entre Real Madrid y el Manchester City de Claudio Bravo se verá las caras con quien salga airoso del cruce entre Olympique de Lyon y Juventus.

Por su parte, el FC Barcelona de Arturo Vidal chocará de dejar en el camino al Napoli al vencedor de la confrontación entre Chelsea y Bayern Múnich.

La Ronda de cuartos se jugará del 12 al 15 de agosto en tierras lusas.

Cuartos de final:

- Ganador Real Madrid - Manchester City vs. Ganador Lyon - Juventus.

- RB Leipzig vs. Atlético de Madrid

- Ganador Nápoles - Barcelona vs. Ganador Chelsea - Bayern Múnich

- Atalanta vs París Saint-Germain

Semifinales (18 y 19 de agosto):

- Ganador Manchester City/Real Madrid - Juventus/Lyon vs. Ganador Barcelona/Nápoles - Bayern/Chelsea

- Ganador RB Leipzig - Atlético de Madrid vs. Ganador Atalanta - PSG

Final (23 agosto en el Estadio de La Luz de Lisboa):

- Ganador semifinal 2 - Ganador semifinal 1

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K