Colo Colo vuelve a sonreír tras lograr un agónico triunfo ante La Serena

Colo Colo vuelve a sonreír. Bajo el interinato de Gualberto Jara, el Cacique dejó atrás seis partidos sin abrazos y consiguió un agónico triunfo por 2 a 1 sobre Deportes La Serena como visitante, en un duelo no exento de polémica en el Estadio La Portada.

Mientras siguen sin encontrar un sucesor para Mario Salas, los de Macul sufrieron para vencer a los dirigidos por Francisco Bozán, complicados con la tabla acumulada del descenso con una victoria y seis derrotas en las siete fechas que van del torneo.

Los albos presentaron diversas variantes respecto a los últimos dos choques, con Javier Parraguez y Gabriel Costa como titulares en desmedro de Nicolás Blandi y Pablo Mouche. Sin embargo, los argentinos terminaron ingresando por el ex Huachipato y el ex Sporting Cristal, quienes fueron poco gravitantes y no aprovecharon una nueva oportunidad.

Fue un choque con polémica, sobre todo en la primera mitad, pues dos fallos pusieron al árbitro Roberto Tobar en la mira. Primero Jaime Valdés, quien fue una pesadilla para la zaga del cuadro popular y fue homenajeado por la Garra Blanca tras el fin del cotejo, se metió en el área y fue derribado por Óscar Opazo en el 30'. Sin embargo, Tobar desestimó la jugada tras revisar el VAR.

El segundo momento de tensión llegó antes del descanso. Nuevamente "Pajarito" protagonizaba un desborde ante su ex equipo, en una jugada que terminó con Danny Pérez habilitando a Enzo Ruíz para que pusiera la ventaja "papayera". Pero el videoarbitraje determinó que había un offside del uruguayo por centímetros.

Ya en el complemento, parecía que el compromiso se ponía más sencillo a favor de los albos. En el 52', Pablo Mouche puso un centro que David Montoya terminó metiendo en su propio arco en el afán de despejar. El tanto entusiasmo a los de Jara, que casi aumentan la ventaja con un tiro de Marcos Bolados que reventó el palo en el 59'.

Aunque poco le duró la calma del combinado de Pedrero. En el 65', Danny Pérez recibió un buen pase diagonal y aprovechó una pésima salida de Brayan Cortés para empatar el cotejo. Difícil momento del guardameta, que ya había mostrado inseguridades en el juego ante Jorge Wilstermann y aún no termina de consolidarse en la portería.

Pero con más garra que fútbol, el Cacique intentó llevarse la victoria hasta el final y encontró su recompensa. En el 89', Brayan Véjar metió un tiro de esquina que terminó con César Fuentes marcando el triunfo con un violento remate, instaurando la fiesta para Colo Colo, que vuelve a sumar de a 3 mientras busca a su próximo estratego.

El resultado deja a los granates en el puesto 17° con 3 unidades y a los albos en el lugar 12° con 7 puntos.

Formaciones:

Deportes La Serena: 17. Zacarías López; 22. Daniel Monardes (56' 25. Walter Ponce), 3. David Achucarro, 4. Marko Biskupovic, 2. David Montoya; 5. Kevin Medel, 33. Enzo Ruiz, 20. Jaime Valdés; 14. Nicolás Baeza (85' 19. Danilo Córdova), 15. Alessandro Rizzoli (61' 26. Fabián Hormazábal), 30. Danny Pérez.

DT: Francisco Bozán

Colo Colo: 1. Brayan Cortés; 17. Gabriel Suazo, 28. Felipe Campos, 5. Julio Barroso, 16. Óscar Opazo; 24. César Fuentes, 3. Williams Alarcón, 10. Leonardo Valencia (87' 23. Brayan Véjar); 11. Marcos Bolados, 8. Gabriel Costa (45' 15. Pablo Mouche), 9. Javier Parraguez (75' 20. Nicolás Blandi).

DT: Gualberto Jara

