Colo-Colo vuelve a la carga por Gustavo Quinteros: quieren al ex UC en junio

Si bien, el último DT campeón con Universidad Católica dio su negativa hace algunas semanas, ahora estaría considerando salir del Tijuana de México.

El triunfo por 1-0 frente a Athletico Paranaense en el estadio Monumental no sólo volvió a instalar a Colo-Colo en la pelea del Grupo C de Copa Libertadores, sino que también significó un espaldarazo para el técnico interino Gualberto Jara, quien asumió la conducción del primer equipo tras el despido de Mario Salas.

Es que si bien en Blanco y Negro continúan en la búsqueda de un nuevo entrenador, cada vez toma mayor fuerza la opción de que el paraguayo siga en la banca del Cacique hasta junio, lo cual daría mayor tiempo a la concesionaria para definir al DT.

De hecho, según dio a conocer El Mercurio, el gerente deportivo de ByN, Marcelo Espina, ya descartó al venezolano Rafael Dudamel, quien tras la caída de Luiz Felipe Scolari era uno de los principales candidatos.

Eso sí, el matutino agregó que Gustavo Quinteros, ex técnico de Universidad Católica, podría volver a ser opción para el segundo semestre.

Si bien, el adiestrador dio su negativa hace semanas, ahora estaría considerando salir del Tijuana de México.

A esto se añade que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, expresó tras la victoria ante Athletico Paranaense que "nos gustaría tener al técnico lo más rápido posible, pero no lo vamos a hacer. Hay que tomarse el tiempo para ver cuáles son los pergaminos del entrenador. No lo vamos a hacer con prisa para no complicarnos".

