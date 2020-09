Colo Colo visita a Unión La Calera buscando salir del fondo de la tabla

Revisa aquí la programación completa de una nueva fecha del fútbol chileno.

El jueves finalizó la 10° fecha del Campeonato Nacional y este fin de semana ya comenzará a disputarse la 11° jornada, debido al apretado calendario tras la larga suspensión por el coronavirus, y que se extenderá hasta el próximo jueves porque no habrá acción en Fiestas Patrias.

Todo se iniciará este sábado con un solo partido, donde Unión La Calera recibirá a Colo Colo a las 18:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

Mientras los "cementeros" buscarán mantenerse en la parte alta, los albos intentarán conseguir su primer triunfo en la reanudación del certamen para así frenar la crisis por la que atraviesan y que los tiene a tres puntos del colista La Serena tras caer el miércoles ante O'Higgins en el estadio Monumental.

Además, sería un envión anímico y su último ensayo de cara al duelo del martes 15 de septiembre contra Peñarol por Copa Libertadores.

En tanto, el domingo destaca el compromiso del líder Universidad Católica frente a Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo y el lunes el de Universidad de Chile frente a Cobresal en Rancagua.

Esta es la programación completa de la 11° fecha:

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

18:30 horas, Unión La Calera vs. Colo Colo, estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas, Santiago Wanderers vs. Huachipato, estadio Elías Figueroa.

16:00 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio San Carlos de Apoquindo.

18:30 horas, O'Higgins vs. Everton, estadio El Teniente.

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

16:00 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio por confirmar.

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, estadio La Portada.

16:00 horas, Curicó Unido vs. Coquimbo Unido, estadio La Granja.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

12:00 horas, Palestino vs. Deportes Iquique, estadio Municipal de La Cisterna.

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Unión Española, estadio Calvo y Bascuñán.

