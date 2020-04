Colo Colo sumó a un ex Independiente entre sus alternativas a DT

A una lista que incluye nombres como Martín Lasarte y Gustavo Quinteros, recientemente se sumó una nueva alternativa.

La cuarentena y suspensión del fútbol a causa del coronavirus le ha permitido a Colo Colo revisar con tranquilidad sus opciones para reemplazar a Mario Salas en la dirección técnica. A una lista que incluye nombres como Martín Lasarte y Gustavo Quinteros, recientemente se sumó una nueva alternativa: Silvio Rudman.

Entrenador argentino de 50 años, Rudman concedió una entrevista al medio OH! de Santa Fe, donde aseguró que ha mantenido contactos con el conjunto popular: "Mi representante habló estos días durante la cuarentena con gente de Colo Colo y Alianza Lima. Estuvo la chance hace un tiempo de dirigir en Colón porque José Pekerman me recomendó, pero no se dio".

Y como el chileno Mario Salas se transformó en entrenador de Alianza Lima, la opción de Rudman en el Cacique cobra más fuerza. Además, radio ADN confirmó que Blanco y Negro lo tiene en carpeta y que un funcionario del club fue el que se contactó con el agente.

Como jugador, Rudman vistió las camisetas de escuadras como Argentinos Juniors, Independiente, Boca Juniors y Atlas, mientras que como técnico ha dirigido al Lobos BUAP, al Tlaxcala FC, a las divisiones inferiores del Pachuca y al Monagas de Venezuela, su último equipo.

PURANOTICIA