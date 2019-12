Cobreloa apostará por Mauricio Pinilla en caso de conseguir el ascenso

Mauricio Pinilla terminó su contrato con Coquimbo Unido y busca equipo para la próxima temporada.

De la mano de Marco Antonio Figueroa, Cobreloa comenzó los entrenamientos con un objetivo trascendental: ascender a la Primera División a través de la liguilla que se disputará entre el 11 y el 23 de enero.

Con Deportes Temuco como primer desafío, el elenco nortino ya confirmó a nueve refuerzos y ahora se proyecta con un fichaje de lujo en caso de volver a la división de honor. Se trata de Mauricio Pinilla, quien terminó su contrato con Coquimbo Unido busca equipo para la próxima temporada.

Así lo aseguró Water Aguilera, presidente de la escuadra loína, quien en el portal calameño En La Línea comentó el interés por el ex Universidad de Chile: "Yo no lo descartó. Si logramos subir y Mauricio no ha encontrado club, estaremos en condiciones de ir por él. Queremos apostar a ese ascenso pero una cosa es lograr entrar a la universidad y lo otro es mantenerse".

De todas formas, Aguilera advirtió: "Por eso, tendremos que buscar los recursos. Sabemos que estamos es un desmedro con el resto de los equipos de Primera, pero hay que ser ingeniosos. Con el apoyo de toda la gente tendremos que buscar los recursos para formar un equipo y pelear en Primera".

Además de los naranjas, clubes como O'Higgins y Santiago Wanderers también están interesados en contar con el espigado ariete, que en el último torneo anotó 6 dianas junto a los "piratas".

PURANOTICIA