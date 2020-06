Coach de Garin se lanzó contra Djokovic: "Hizo todo muy mal, el Adria Tour era un descontrol"

Andrés Schneiter se refirió al polémico tour que organizó el número 1 del mundo, en donde se contagió de Covid-19.

Cristian Garin ya está entrenando nuevamente en cancha, en Miami, para retomar el ritmo de cara a la reanudación del circuito, suspendido desde marzo pasado por la pandemia del coronavirus y cuyo regreso fue confirmado para agosto por la propia ATP, con los torneos de Washington, Cincinnati y el US Open.

El chileno está con su coach, el argentino Andrés Schneiter, quien llegó a suelo norteamericano hace unos días y detalla que su pupilo "está muy bien, le falta un montón aún, pero de tenis está perfecto, no perdió nada".

El "Gringo", como es conocido en el tour, se refirió a las estrictas medidas de seguridad y sanitarias en Estados Unidos por el Covid-19 y, de paso, se suma a las críticas al serbio Novak Djokovic y su Adria Tour en medio del escándalo por el contagio del propio número del mundo y otros jugadores, después de no respetar los protocolos del distanciamiento social.

"Se usa barbijos (mascarillas) en todos lados, aunque no es obligatorio. En Argentina era obligatorio, porque si te ve la policía te pone preso, pero acá no es así. También están abiertos los locales, pero todos tomando mucha precaución, te hacen estar a dos metros de la otra persona", partió diciendo a Aton Chile.

Sobre si cree que están las condiciones para jugar el US Open tras el escándalo del Adria Tour, el trasandino indicó que, "sí seguro, no tiene nada que ver a lo que pasó con el Adria Tour, son cosas muy diferentes. Veníamos hablando con la gente de la ATP de que hay un montón de protocolos a respetar y en el torneo este que hizo Djokovic no se respetó ninguna norma de nada. También se dio justo la casualidad de que alguien trajo el virus y se lo agarraron todos. Para el US Open los procolos son muy estrictos, como permitir pocas personas en el equipo, no dejar entrar a nadie del exterior, nos vamos a quedar en un lugar donde no podremos ir a Manhattan. No debería haber problemas".

Luego aseguró que no tiene miedo de un contagio, "porque nosotros nos estamos cuidando, tomamos todas las precauciones. Por ejemplo, si entrenamos con un jugador, tomamos distancia todo el tiempo. Tratamos de hacerlo lo mejor posible porque para nosotros es importante no contagiarnos".

Después, nuevamente retomó las críticas contra el número 1 del mundo, "la realidad es que Djokovic hizo todo muy mal. Estamos en medio de una pandmeia mundial y no ha tomado un recaudo, al menos por lo que se veía en las fotos. Hay fotos en las discotecas, bailando en cueros, haciendo todo en medio de 200 chicos, Djokovic en todos lados, yendo a buscar al aeropuerto a (Grigor) Dimitrov, ninguno con mascarilla, abrazándose, jugando al fútbol, al basquet. Increíble".

"Tenía que haber tomado mucha más precauciones. Para mí se ha equivocado. No sé si fue irresponsable, pero el Adria Tour era un descontrol. Fue como ¿qué onda?, ¿qué está pasando ahí?, ¿no hay más coronavirus?. Nosotros estábamos enojados porque estamos respetando todo, y mirando ahí decíamos: 'qué suerte tienen éstos'. Y fijáte después el quilombo que se armó".

Por último, Schneiter confirma que de no haber ningún problema, Garin disputará todos los torneos fijados, hasta el momento por la ATP, como Washington, Cincinnati, US Open, Madrid, Roma y Roland Garros.

PURANOTICIA