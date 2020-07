Clubes de Segunda División acusan discriminación en anuncio para retomar las prácticas

Sólo los equipos de Primera División y de Primera B tendrán la posibilidad de contar con un permiso especial para acudir a los entrenamientos.

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, anunció la autorización para los clubes profesionales de fútbol retornen a los entrenamientos a partir del 15 de julio en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Sin embargo, solo se habló de equipos de Primera División y de Primera B, lo que causó la "indignación" de diversos representantes de la Segunda División Profesional.

Por ejemplo, el gerente general de Deportes Recoleta, Álvaro Vial, indicó a radio ADN: "La ANFP se estaría haciendo una zancadilla respecto de nuevamente discriminarnos, porque es lo que veníamos pidiendo hace tanto tiempo. Escuchar un anuncio donde nuevamente se habla de clubes de Primera y Primera B como retorno exclusivo del fútbol profesional y nuevamente dejarnos al margen, nuevamente nos dan la razón de ser discriminados".

"Mañana a las 16:00 horas tenemos una reunión con la gerencia de ligas de la ANFP, donde esperamos recibir alguna explicación respecto a lo que hoy escuchamos, porque tenemos la misma convicción de retornar a la competencia que tienen las categorías superiores", explicó.

Mientras, el presidente de Deportes Concepción, Víctor Tornería, manifestó su enojo en redes sociales: "La ANFP está dando las peores señales a la segunda división, por un lado aún no envían los kit de seguridad, no compromete aportes y ahora no somos considerados para la vuelta a entrenar en cuarentena, pero por el otro nos exige las boletas de garantía, sueldos e Info a UCF".

En la misma línea, el director deportivo de Fernández Vial, Roberto Kettlun, señaló a radio Cooperativa: "No entendemos el fondo de la comunicación al excluir a los equipos de Segunda, siendo que las obligaciones están siendo cumplidas y que somos miembros asociados de la ANFP. En ese sentido, al tener responsabilidades laborales con nuestros futbolistas y no querer estar más parados, es imprescindible que podamos acceder a los permisos, entendiendo que es un derecho que tendrán los futbolistas de Primera A y Primera B".

Según dicha radio, la razón para no autorizar el regreso de las prácticas para los clubes de Segunda se debe a que gran parte de ellos aún no cuentan con equipos de seguridad, además de tener a muchos jugadores sin contrato y no de no haber regularizado los "protocolos necesarios" para adquirir el permiso.

PURANOTICIA