Clubes de la B no podrán utilizar en la liguilla a refuerzos que jugaron en rivales el 2019

Los presidentes de los clubes que jugarán el minitorneo señalaron no estar de acuerdo con lo informado por la ANFP.

Este fin de semana debería volver la acción del fútbol chileno con el inicio de la liguilla de la Primera B. Sin embargo, ya hay problemas y el minitorneo podría quedar en duda.

Es que finalmente la ANFP informó que los clubes que disputarán el certamen no podrán utilizar los fichajes que durante el 2019 defendieron a algún rival, precisamente uno de los temas por los que equipos como Cobreloa y Puerto Montt amenazaron con no jugar.

Esta situación no dejó para nada contentos a los elencos participantes. Por ejemplo, el presidente de Melipilla, Leonardo Zuñiga, expresó a El Mercurio: "Claramente somos perjudicados, la intención de la norma no era esa. Pero jugaremos igual, no arruinaremos el esfuerzo de todos".

En tanto, el timonel de Puerto Montt, Germán Mayorga, sostuvo: "Tratamos de cambiar el artículo, pero ya nos enviaron el fallo y vamos a acatar. No me parece que sea lo correcto, pero tenemos que cumplir las reglas".

Por su lado, el DT de Ñublense, Jaime García, expresó: "Si esto se hubiese definido antes podríamos haber traido otro jugador. No habría seguido contratando muchachos de la B, planificamos todo con ellos".

Eso sí, falta conocer si Cobreloa mantendrá su postura de no jugar por no poder utilizar los refuerzos provenientes de otros equipos.

