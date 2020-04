"Clavito" Godoy: "Un jugador que gana 40 millones y le bajan el sueldo no puede alegar"

Además, el estratega de 78 años sentenció: "En el fútbol de antes no estábamos preocupados de la plata, para ser titular uno tenía que romperse el lomo".

El veterano entrenador Hernán Godoy comentó el quiebre entre el plantel y la dirigencia de Colo Colo después de las fallidas negociaciones para disminuir los salarios en medio de la crisis sanitaria del coronavirus. "Clavito" cuestionó la postura de algunos jugadores del Cacique aunque aseguró que "se equivocaron las dos partes, no puede ser que no haya un diálogo".

"Un jugador que gana 40 millones de pesos y le bajan el sueldo a 20 'palos' no puede alegar, cuando hay miles de chilenos que se quedaron sin trabajo por esta gente, lo ven como una burla", indicó Godoy en declaraciones a La Cuarta.

Por otro lado, el ex técnico de San Marcos de Arica explicó sus precauciones frente al coronavirus: "Me cuidan muy bien. Yo soy hipertenso y diabético, me controlo periódicamente, tengo la memoria excelente, no estaré para hacer chilenas, pero acá sigo luchando".

"Ojalá pueda volver pronto el fútbol, habrá que ver. Yo hoy estoy enfocado en mi escuela de fútbol en La Florida, siempre estoy ahí", concluyó.

PURANOTICIA