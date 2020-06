Claudio Bravo: "Si me toca jugar en otro equipo en Chile que no sea Colo-Colo, lo haré"

Respecto a su posible vuelta al cacique, dijo que "depende de varios factores, depende del club, del proyecto que tenga el club... Colo-Colo hoy no tiene ni siquiera entrenador".

Justo cuando Claudio Bravo está resolviendo su futuro de cara a la próxima temporada, con interés del Celtic de Escocia, el Galatasaray de Turquía y el Arsenal de Inglaterra, el portero chileno sacó la voz para asegurar que espera tomar la mejor decisión junto a su familia.

En conversación con TVN, el todavía golero del Manchester City sostuvo que "cuando haces las cosas de buena manera sale tu nombre relacionado en buenos lugares, buenos clubes, pero a nosotros no nos pierde el foco en ese sentido lo único que buscamos es tranquilidad, estar cómodos en un lugar".

Además, el bicampeón de América con la Roja se refirió a la posibilidad de volver en algún momento a Colo-Colo, el cuadro en el que se formó: "Depende de varios factores, depende del club, del proyecto que tenga el club... Colo-Colo hoy no tiene ni siquiera entrenador".

Eso sí, aclaró que "no me cierro a jugar en ninguna parte del mundo. Donde me toque hacerlo, por necesidad o por trabajo, yo lo haré. Si me toca jugar en otro equipo en Chile, que no sea Colo-Colo, lo haré de la misma forma que he hecho mi trabajo siempre".

También, el chileno comentó el conflicto entre los jugadores del Cacique y la dirigencia de Blanco y Negro por el tema de la rebaja de sueldos, diciendo que "creo que no es positivo que pasen estas cosas. Yo como jugador, entiendo a mis compañeros. Los futbolistas actuaron de buena forma, tratando de retomar las conversaciones".

