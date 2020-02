Claudio Bravo podría seguir en Manchester City, pese a la sanción de UEFA

El fair play financiero complica en demasía a los ciudadanos. Los 2.799 millones que recibieron de parte del dueño de club, los dejaron fuera de la UEFA Champions League por dos años y debiendo pagar una multa de 30 millones de euros.

Momentos difíciles vive en la actualidad el cuadro del Manchester City. Tras la dura sanción que sufrió por parte de la UEFA, varios jugadores deberán dejar la escuadra celeste, desarmándose así el equipo dirigido técnicamente por el multicampeón, Joseph Guardiola.

Por esto, la salida del otrora capitán de la Selección chilena, Claudio Bravo, en la escuadra celeste, se extendería. Esto debido a la complicación de contratar jugadores de excelencia futbolística, sin poder jugar el torneo de clubes más importante de europa y el mundo.

Al ser consultado Guardiola sobre el tema, aseguró que: "El club debe ser sostenible, lo entiendo completamente y en la situación en la que nos encontramos tenemos que esperar y no anticiparnos. Nuestra idea en este momento con la situación con Financial Fair Play es esperar a cuando vamos a apelar. Hoy es muy difícil cambiar a los jugadores porque son muy caros y no es fácil".

Al finalizar dejó entrever las complicaciones que tendrán.

"Ahora tenemos que esperar. Así que vamos a jugar estos tres meses y cuando termine la temporada veremos cuál es la situación. Y con el club, juntos, vamos a decidir qué es lo mejor, no solo para el año que viene, sino para los próximos dos, tres, cuatro años para el City" finalizó el entrenador del elenco de los 'citizens'.

