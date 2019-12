Claudio Bravo felicitó a Miguel Pinto por su reciente fichaje en Colo-Colo

El arquero de la Roja compartió en redes sociales una imagen junto al ahora nuevo portero del 'Cacique'.

Colo-Colo confirmó este martes a Miguel Pinto y César Fuentes como sus dos primeros refuerzos de cara a la temporada 2020, donde el caso del portero fue el más llamativo.

Uno que no quedó indiferente fue Claudio Bravo, quien felicitó al ex Universidad de Chile y su ex compañero en la Roja en la era de Marcelo Bielsa y Claudio Borghi.

"Lo mejor para ti Miguel, mucho éxito amigo. Desde la distancia te estaremos apoyando. Que el próximo año sea una gran temporada", escribió en su cuenta de Twitter el golero formado en el Cacique y actualmente en el Manchester City.

El oriundo de Viluco acompañó la publicación con una fotografía en la que aparecen ambos con el buzo de O'Higgins de Rancagua, pues durante la última fecha FIFA, después de que el plantel de la Roja decidiera no jugar ante Perú en Lima, Bravo entrenó junto al plantel del Capo de Provincia en el Monasterio Celeste.

Que el próximo año sea una gran temporada @ColoColo 🏆 👍🏻💪🏻 pic.twitter.com/YRABx9LkGT — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) December 17, 2019

