Claudio Bravo en su presentación con el Real Betis: "Me siento más vivo que nunca"

Después de firmar por las próximas dos temporadas, Claudio Bravo tuvo su primera conferencia de prensa con el Real Betis. En la presentación de los refuerzos del club, donde también estuvieron Martín Montoya y Víctor Ruiz, el guardameta chileno habló de sus objetivos con los sevillanos y los motivos que lo llevaron de regreso al fútbol español.

"El Betis tiene condiciones para que nos vaya increíble. Tiene una fuerza que es su gente. Y nosotros en Sudamérica lo palpamos muy de cerca. Que el aficionado esté encima te ayuda y cuando nos van mal las cosas te presiona y te mantienen en alerta. No te puedes relajar. Al final las decisiones pasan por ese tipo de cosas. Me siento aquí más vivo que nunca. Jamás he querido estar en una zona de confort. Quiero seguir siendo competitivo", comentó el portero.

Además, el arquero nacional aseguró que la presencia de Manuel Pellegrini en la dirección técnica fue clave: "Existieron posibilidades en otros lugares de Sudamérica, México, otros destinos en Europa. Lógicamente la presencia de Manuel influye. Cuando detrás de un proyecto hay seriedad y el deseo de hacer cosas buenas influye también. Y también tengo compañeros que tuve la posibilidad de coincidir en otros equipos y eso beneficia a la hora de adaptarte".

Respecto a sus metas con el elenco albiverde, Bravo señaló: "La posibilidad en lo deportivo siempre está. Depende de nosotros. De enfocar nuestro trabajo. Creo que lo fundamental es ir paso a paso, no generar algo que no podamos cumplir".

Por otro lado, el bicampeón de América con la Roja habló sobre un posible retorno al fútbol chileno: "No es algo que me preocupa. Siempre he tenido mis ideas claras y que las cosas suceden por algo. Nunca espero nada de los demás, soy sincero en esas cosas. Ya veremos lo que sucede en el futuro, pero estoy muy feliz sentado aquí y con este club".

