Claudio Bravo celebró ascenso del Leeds United: "Con Don Marcelo Bielsa nada es imposible"

El arquero utilizó sus redes sociales para referirse al ascenso del equipo del "Loco" tras 16 años.

Este viernes, el Leeds United (87), cuadro que dirige el ex seleccionador de la selección chilena, Marcelo Bielsa, consiguió su anhelado ascenso a la Premier League.

Esto luego de que el West Bromwich (82), escolta en la tabla del equipo del argentino, cayera por 2-1 ante el Huddersfield, en la penúltima fecha de la Championship League.

De esta manera, el cuadro del rosarino ya consiguió ascender a la Premier League, independiente del resultado que rescate el domingo contra Derby County, en cruce por la 45ª y penúltima jornada.

El resultado fue celebrado por los hinchas del Leeds United, que de la mano del trasandino lograron el regreso a la máxima categoría del fútbol inglés tras 16 años de ausencia.

Asimismo, otro de los que no quiso quedar fuera de las felicitaciones fue Claudio Bravo, portero del Manchester City, y ex pupilo del trasandino en la Roja.

A través de su cuenta en Twitter, Bravo escribió en inglés. Congratulations!!! With Don Marcelo Bielsa "Impossible is Nothing", ("felicitaciones!!! con Don Marcelo Bielsa 'nada es imposible'").

Cabe recordar que con Bielsa al mando de la selección chilena, Bravo se transformó en el arquero indiscutido del equipo de todos, así como el capitán del equipo por más de una década.

Congratulations!!! 👏🏻



With Don Marcelo Bielsa “Impossible is Nothing”👌🏻 https://t.co/bok5HJKL0b — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 17, 2020

PURANOTICIA