Clásico Colo-Colo vs. UC se lleva todas las miradas de la 4ª fecha del Torneo

La programación de la cuarta fecha comienza este viernes con el cruce entre Unión La Calera contra Deportes La Serena a las 18:30.

Este fin de semana, se disputa la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020, donde el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica concentrará la mayoría de las miradas.

El Cacique recibe a los cruzados este domingo a las 18:00 horas en el estadio Monumental, en un partido que se jugará sin público visitante como medida de seguridad de la Intendencia Metropolitana.

Eso sí, la jornada arrancará este viernes, cuando Unión La Calera enfrente a Deportes La Serena a las 18:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

En tanto, este sábado destaca el cotejo entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile, a las 12:00 en el Elías Figueroa de Valparaíso, también sin presencia de público visitante.

Programación completa de la cuarta fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 14 DE FEBRERO

- 18:30 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán, Nicolás Gamboa.

SÁBADO 15 DE FEBRERO

- 12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, estadio Elías Figueroa, Cristián Garay.

- 17:30 horas, Palestino vs. O'Higgins, estadio El Teniente, Francisco Gilabert.

- 21:00 horas, Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta, estadio Tierra de Campeones, José Cabero.

DOMINGO 16 DE FEBRERO

- 12:00 horas, Cobresal vs. Everton, estadio El Cobre, Gustavo Ahumada.

- 18:00 horas, Colo Colo vs. Universidad Católica, estadio Monumental, Piero Maza.

- 21:00 horas, Universidad de Concepción vs. Curicó Unido, estadio Ester Roa, César Deischler.

LUNES 17 DE FEBRERO

- 19:30 horas, Unión Española vs. Audax Italiano, estadio Sana Laura, Eduardo Gamboa.

* El partido entre Coquimbo Unido y Huachipato fue postergado para el próximo sábado 28 de marzo, debido a la participación de ambos en la Copa Sudamericana.

