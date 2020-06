'Chupete' Suazo recordó su salida de Colo-Colo "Me trataron como cualquiera"

El ariete de Deportes Santa Cruz rememoró cuando dejó abruptamente al 'Cacique' en 2015, después de un conflicto con el cuerpo técnico encabezado por José Luis Sierra.

Humberto Suazo rompió el silencio respecto a su turbulenta salida de Colo-Colo. En conversación con el programa «Pelota Parada»" del CDF, el ariete de Deportes Santa Cruz rememoró cuando dejó abruptamente al 'Cacique' en 2015, después de un conflicto con el cuerpo técnico encabezado por José Luis Sierra y cuando aún le quedaba una temporada de contrato.

"Esto es así. Si a una empresa no le sirves, te hacen a un lado. Me trataron como cualquiera y eso a la larga me afectó. No había hablado esto y la haré por primera y última vez", señaló el delantero con un tono visiblemente afectado.

Suazo agregó: "De la gente no tengo nada que decir. No hay ningún rencor, dolido sí en su momento. De Colo-Colo siempre voy a ser hincha, hay cosas que duelen, porque das todo y de un día para otro te tratan como a cualquiera".

Además, el ídolo de Monterrey comentó la relación con Sierra y su ayudante Pedro Reyes: "Olvidaron que fueron jugadores, se olvidan que fueron compañeros. Con Pedro estuve en Audax. Son muchas cosas que uno calla, pero dolido estoy hasta el día de hoy".

Por otro lado, "Chupete" habló de su presente en la Primera B con Santa Cruz, club que aseguró "se ha portado muy bien". "Físicamente estoy como en mis mejores momentos en el fútbol", añadió el futbolista de 39 años.

