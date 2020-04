"Chino" Ríos se consagró campeón de la edición virtual del Masters 1.000 de Miami

El ex tenista chileno Marcelo Ríos se coronó este lunes y de manera virtual campeón del Masters 1.000 de Miami, torneo realizado a través de una encuesta organizada por la cuenta de Twitter TennisTV, perteneciente a la ATP.

En este simulacro del certamen sobre pista dura, que se juega en Key Biscayne, los fanáticos del tenis le dieron la victoria en la final al 'Chino' sobre el suizo Roger Federer, actual número tres del mundo, con parciales de 6-4 y 6-3.

El número uno del mundo en 1998 se impuso sobre el helvético en variadas votaciones generadas que marcaban el destino del partido en uno u otro sentido.

Previamente, en votaciones directas, Ríos venció al australiano Alex De Minaur, al estadounidense Andy Roddick, al ruso Karen Khachanov, al austriaco Dominic Thiem y en semifinales a su compatriota Cristian Garín.

El canal perteneciente a la ATP decidió hacer este torneo virtual en medio de la suspensión de todas las competencias tenísticas a causa de los contagios por coronavirus en el mundo. El primer torneo virtual que se realizó fue el Masters 1.000 de Indian Wells, certamen que ganó Cristian Garin.

La presencia de los cibernautas chilenos en la red social Twitter ha terminado siendo clave para los títulos del 'Tanque', actual número uno del país, y de Marcelo Ríos.

Indian Wells: @Garin_Cris 🇨🇱

Miami: @MarceloRios75 🇨🇱



A South American Sunshine Double...



Congrats, Chile - and thank you to everyone who voted over the last week! pic.twitter.com/UlJdZAygtP