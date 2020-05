Charles Aránguiz recordó cuando Marcelo Bielsa lo dejó fuera del Mundial de Sudáfrica

El volante del Bayer Leverkusen reveló la charla donde el rosarino le comunicó que no iba a participar en el regreso a los mundiales de la Roja tras 12 años.

El mediocampista nacional Charles Aránguiz dio a conocer detalles del por qué no fue considerado por Marcelo Bielsa en la nómina final de la selección chilena para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

El jugador del Bayer Leverkusen reveló la charla que tuvo con el rosarino, hoy técnico del Leeds United, y que le impidió estar en lo que era el regreso de la Roja a un Mundial tras 12 años de ausencia.

"Recuerdo que me tenía considerado en la nómina inicial. Lo que pasó fue que estaba lesionado y si él me esperaba hasta que empezara el Mundial, yo llegaba. Me llamó un día a su oficina y me comentó que el doctor le había informado que yo podía volver a los entrenamientos. Le dije que sí y ahí me dice que me necesitaba ya", expresó en diálogo con Las Últimas Noticias.

Luego de ello, el oriundo de Puente Alto y bicampeón de América con el combinado señaló que el 'Loco' le dijo "'Como usted no está para entrenar, lamentablemente quedará fuera del grupo y tendré que darle su lugar a otro compañero'. Así que soné", sentenció.

Aránguiz tuvo finalmente su revancha en el Mundial de Brasil 2014, donde fue protagonista al jugar los cuatro partidos y anotar en la importante victoria por 2-0 sobre España en la fase de grupos.

