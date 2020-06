'Chapita' Fuenzalida: "Si esperamos a que haya cero contagiados, no se podrá volver a la actividad"

El capitán de la UC analizó el posible regreso del Campeonato, del que dijo que "hay que esperar a que podamos volver a entrenar, con un periodo de adaptación de unas tres o cuatro semanas".

Mientras siguen aumentando los casos de coronavirus en Chile, las dudas por el regreso del fútbol nacional mantienen en incertidumbre a la gran mayoría de los futbolistas.

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, habló de su cuarentena, lamentó la crisis de la ANFP y se refirió a un posible nuevo estallido social una vez finalice la crisis sanitaria del Covid-19.

Respecto a su entrenamiento durante el confinamiento, 'Chapita' dijo que "la verdad es que se puede, en mi caso cuento con espacio para hacer distintas actividades y trato de complementar mi trabajo en casa con lo que hacía en una semana normal de entrenamiento. Aunque más allá de poder jugar a la pelota, no está la práctica de grupo y creo que llevará un periodo de readaptación cuando volvamos a la actividad".

Acerca del regreso a la actividad a mediano plazo comentó que "mientras la crisis sanitaria esté en la capital, es difícil. Para retomar el Campeonato hay que esperar a que podamos volver a entrenar, con un periodo de adaptación de unas tres o cuatro semanas. Además va llevará tiempo aplicar los protocolos. Pero hay que comprender que si esperamos a que haya cero contagiados, no se podrá volver a la actividad, y eso tiene otras afectaciones, más allá del tema de salud".

En el plano netamente futbolístico, el capitán de la UC analizó el rendimiento del equipo en el ámbito internacional, diciendo que "durante los últimos años nos ha agarrado siempre en procesos de adaptación con un nuevo técnico y sin mostrar nuestra mejor forma, lo que el torneo sí permite al premiar la regularidad. En Libertadores nos ha faltado empezar bien las primeras fechas, hay un nivel competitivo mayor y no hemos logrado estar a la altura. Si se da la posibilidad de tener un buen año en el torneo local y además poder mantener una base de cuerpo técnico, jugadores y potenciarse, podremos volver a competir en el ámbito internacional".

En cuanto a la nueva crisis en la ANFP, Fuenzalida indicó que "yo creo que lo que ocurrió en la ANFP es lamentable. No han logrado estabilidad, una línea de trabajo cenital, es más una lucha de poder, cada uno ha ido buscando y peleando por sus propios intereses y no por el bien del fútbol chileno. Lo que quiero es que los que agarren ahora trabajen de una forma mucho más transversal, no con sólo algunos equipos, sino en todos los ámbitos, desde el fútbol profesional hasta el fútbol formativo".

Ante la posibilidad de que existiera un nuevo estallido social tras la pandemia, el capitán cruzado sostuvo que "creo que el fútbol se mezcló con el tema social, y obviamente hubo un tema de barras involucrado que no permitió que el torneo vuelva, así como hubo gente que quería ensuciar la actividad. Para mí son cosas distintas. En el tema social, está bien que haya movimiento, así como ocurrió el año pasado, aunque siempre espero que sea de una manera más civilizada, que se conversen las cosas. Pero eso no lo voy a compatibilizar con que no se juegue fútbol, que es otra actividad muy distinta. Si bien siempre está la pasión, creo que el tema barras estuvo involucrado mucho más de lo que queremos".

