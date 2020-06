Champions League postuló golazo de Marcelo Díaz como uno de los mejores del torneo

No son muchos los chilenos que se dieron el lujo de marcar un gol en la Champions League y Marcelo Díaz tuvo ese privilegio en el 2013, cuando anotó un golazo por Basilea de Suiza ante el Steua de Bucarest.

Y la espectacular diana del actual volante de Racing de Avellaneda fue postulada por la competencia como uno de los mejores misilazos del certamen.

La cuenta oficial de Twitter de la Champions elaboró una encuesta para elegir la mejor diana, donde la anotación del criollo compite nada menos que con el sueco Zlatan Ibrahimovic, el marfileño Yaya Touré y el brasileño Hulk.

"Cuatro golazos, pero ¿quién se lleva el primer lugar?", escribió la competencia con un video con los cuatro tantos.

Luego de ser nominado, el bicampeón de América con la Roja se mostró "honrado" de ser parte de dicha lista de la Liga de Campeones.

Zlatan, Yaya Touré, Marcelo Díaz or Hulk? 🚀



Four stunning goals, but who takes first prize? #UCLrecall | @NissanFootball pic.twitter.com/F5CuK2gtoB